В Сочи готовятся к эвакуации людей из-за непогоды
В Сочи, где накануне было объявлено штормовое предупреждение, готовятся к эвакуации людей из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, 17, 18 и 19 августа в годе-курорте ожидается целый комплекс неблагоприятных природных явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами и градом, а на участке «Магри – Веселое» в Сочи существует опасность формирования смерчей над морем.
Спасатели предупредили, что реки могут выйти из берегов, а в горной зоне – высокий риск схода селей.
«Поэтому глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей», - говорится в сообщении сочинской горадминистрации.
Напомним, как писал сайт kp.ru, горожан и туристов попросили в эти дни воздержаться от отдыха у воды и в горах, а автомобилистов – не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.
ИСТОЧНИК KP.RU