2019-08-17T05:53:15+03:00
Происшествия

В Сочи готовятся к эвакуации людей из-за непогоды

На город-курорт надвигаются ливни с грозами и градом, есть опасность смерчей над морем
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Сочи ожидаются ливни с грозами и градом, есть опасность формирования смерчей над морем.В Сочи ожидаются ливни с грозами и градом, есть опасность формирования смерчей над морем.
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В Сочи, где накануне было объявлено штормовое предупреждение, готовятся к эвакуации людей из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, 17, 18 и 19 августа в годе-курорте ожидается целый комплекс неблагоприятных природных явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами и градом, а на участке «Магри – Веселое» в Сочи существует опасность формирования смерчей над морем.

Спасатели предупредили, что реки могут выйти из берегов, а в горной зоне – высокий риск схода селей.

«Поэтому глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей», - говорится в сообщении сочинской горадминистрации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, горожан и туристов попросили в эти дни воздержаться от отдыха у воды и в горах, а автомобилистов – не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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