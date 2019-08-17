2019-08-17T09:06:07+03:00
Общество

В Москве дожди и сильный ветер: объявили «желтый» уровень опасности погоды

Юлия САЛЬНИКОВА
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Москвичей в субботу 17 августа ждут грозы, сильный ветер и понижение температуры. Метеорологи отнесли грядущие погодные изменения к «желтому» уровню опасности. Это означает, что погода потенциально опасна.

В основном из-за усиления ветра. Не исключены падения веток и деревьев, рекламных конструкций, обрывы линий электропередач. Сильный ветер может стать причиной не только повреждений автомобилей, но и причиной гибели человека. Во время урагана 2017 года в Москве погибли семь человек, еще 69 получили травмы.

Предупреждение действует до 21.00. Так, температура в столице днем достигнет отметки +17 градусов, а в ночные часы – до +16.

Не слишком обнадеживают москвичей синоптики и по поводу воскресенья 18 августа:

- Будет по-прежнему облачно и сыро, - сообщают в Гидрометцентре.

Однако, лето еще не закончено и жара еще вернется. Значительно теплее станет в начале следующей недели. Дожди прекратятся, а температура поднимется до +26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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