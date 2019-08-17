В Крыму осудили двух военных за случайный запуск ракеты в ангаре
В Крыму два военнослужащих были осуждены за несанкционированный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре 1 октября 2017 года.
Инцидент привел к разрушению двух ракет и повреждению ангара. По подсчетам бухгалтерской судебной экспертизы, в результате инцидента материальный ущерб для Министерства обороны составил более 46 миллионов рублей.
По заключению следствия, военные нарушили правила обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих, сообщает РИА "Новости".
В качестве меры наказания Крымский гарнизонный военный суд избрал для Алексея Чебанова ограничение по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его зарплаты в доход государства, Николаю Звереву - год ограничения с выплатой 10% в пользу государства.
В качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора, суд учел возмещения ущерба по три тысячи с каждого и наличие у Зверева четырех малолетних детей.
ИСТОЧНИК KP.RU