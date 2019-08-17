В Совфеде попытку Польши «сдержать Россию» считают абсурдной

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-17T13:23:22+03:00

Изменить размер текста: A A

На заявления главы польского МИД Яцека Чапутовича о военном запугивании России ответили в Свете Федерации. В Польше, напомним, захотели увеличить число американских военных, заявив, что они нужнее здесь, чем на Западной Европе. Глава польской дипломатии объяснил это тем, что наличие большого количества солдат послужит сдерживающей силой для России.

В Совете Федерации даже постановку вопроса назвали абсурдной.

- Зачем "сдерживать Россию", впустую расходуя на это материальные и людские ресурсы, создавая обстановку психоза в собственной стране, если мы и в мыслях не держим прибегать к силовым средствам решения каких-то международных проблем, - заявил член оборонного комитета Совфеда Франца Клинцевич.

В ближайшее время состоится визит Президента США Дональда Трампа в Польшу, в ходе которого поляки и планируют решить вопрос с военными.

В России считают, что реализация предложений Польши только усилит напряженность в Европе.

- От сегодняшнего польского руководства можно ожидать чего угодно, в том числе и согласия на размещение соответствующих американских ракет на территории страны, - считает Клинцевич.

ИСТОЧНИК KP.RU