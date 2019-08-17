У врачей после ЧП в Северодвинске не выявили превышения уровня облучения

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-17T14:53:51+03:00

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В министерстве здравоохранения сообщили о результатах мониторинга за состоянием здоровья врачей, которые помогали пострадавшим в результате аварии в Северодвинске. По данным ведомства 91 человек, медики и другие сотрудники ОКБ Архангельска, прошли обследование.

Бригады специалистов Федерального медико-биологического агентства России специально приехали в регион, медико-дозиметрический анализ они проводили с 6 по 16 августа. О результатах сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения:

- Ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности, - говорится в сообщении ведомства.

Из общего числа медиков, 20 человек прошли дополнительное обследование в условиях ФМБЦ им. Бурназяна в Москве.

- Исследования провели на спектрометре ионизирующих излучений человека, - добавили в минздраве.

Экспертиза проведена по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Ранее стало известно, что власти Архангельской области объявили о своей готовности взять на себя расходы по обеспечению мониторинга за состоянием медиков.

Взрыв жидкостной реактивной двигательной установки от ракеты произошел днем 8 августа. Два человека погибли.

Происшествие вызвало немало сплетен и панику среди населения. Многие, поддавшись массовой истерии, начавшейся в соцсетях, бежали из региона, другие скупали в аптеках йод.

Радиационный фон регулярно измеряют эксперты. По данным, озвученным пресс-службой губернатора Архангельсской области, показатели в пределах нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU