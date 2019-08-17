2019-08-17T14:53:51+03:00
Происшествия

У врачей после ЧП в Северодвинске не выявили превышения уровня облучения

Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В министерстве здравоохранения сообщили о результатах мониторинга за состоянием здоровья врачей, которые помогали пострадавшим в результате аварии в Северодвинске. По данным ведомства 91 человек, медики и другие сотрудники ОКБ Архангельска, прошли обследование.

Бригады специалистов Федерального медико-биологического агентства России специально приехали в регион, медико-дозиметрический анализ они проводили с 6 по 16 августа. О результатах сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения:

- Ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности, - говорится в сообщении ведомства.

Из общего числа медиков, 20 человек прошли дополнительное обследование в условиях ФМБЦ им. Бурназяна в Москве.

- Исследования провели на спектрометре ионизирующих излучений человека, - добавили в минздраве.

Экспертиза проведена по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Ранее стало известно, что власти Архангельской области объявили о своей готовности взять на себя расходы по обеспечению мониторинга за состоянием медиков.

Взрыв жидкостной реактивной двигательной установки от ракеты произошел днем 8 августа. Два человека погибли.

Происшествие вызвало немало сплетен и панику среди населения. Многие, поддавшись массовой истерии, начавшейся в соцсетях, бежали из региона, другие скупали в аптеках йод.

Радиационный фон регулярно измеряют эксперты. По данным, озвученным пресс-службой губернатора Архангельсской области, показатели в пределах нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Спартак" подписал контракт с воспитанником "ПСЖ" Кутателадзе
СК опроверг появление мародеров на месте жесткой посадки Airbus 321
Китай обвинил США в «обелении» беспорядков в Гонконге
СМИ выяснили, что Месси стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА
Экс-гендиректор телеканала «Рустави 2» создал новую телекомпанию
Китай отказался от закупок нефти у Венесуэлы из-за ужесточения санкций США
В Турции нашли гробницу внучки грузинской царицы Тамары
Причиной пожара в отеле Одессы «Токио стар» называют возгорание проводки
В Совфеде попытку Польши «сдержать Россию» считают абсурдной
Зидан включил в заявку "Реала" на матч с "Сельтой" Бэйла и Хамеса
Более 85 тысяч человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае
МАК расшифровал записи черных ящиков Airbus A321
"Бавария" приобрела полузащитника Коутиньо
В Крыму осудили двух военных за случайный запуск ракеты в ангаре
Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Взрыв в ресторане Китая: четыре человека погибли
В Гонконге тысячи учителей вышли на антиправительственный митинг
Минторг США может продлить лицензию для Huawei на 90 дней
Роскосмос разработал способ сделать «невидимый» спутник
В Москве дожди и сильный ветер: объявили «желтый» уровень опасности погоды
Экс-глава МИД Франции призвал Европу наладить отношения с Россией раньше Трампа
В США разбился небольшой самолет, погибли два человека – каскадер и телеведущая
Покупка Гренландии может стоить Трампу половину ВВП США
Пассажирка Airbus А321 пожаловалась на травлю в СМИ и интернете
Стрелявший в мечети Норвегии рассказал о своих мотивах
В России разрешили ставить автономера нового формата