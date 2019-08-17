Военсовет и оппозиция Судана подписали соглашение о переходном периоде
Переходный военный совет Судана и оппозиционный альянс "За свободу и перемены" подписали конституционную декларацию и окончательный проект Соглашения о переходном периоде. Торжественная церемония состоялась в Хартуме в субботу, 17 августа.
Декларация определяет основные принципы переходного периода и прописывает порядок постепенной передачи власти "из рук" армии гражданским силам. Здесь же прописаны основные органы власти.
Документ утвердили заместитель главы военсовета Мухаммед Хамдан Дагало и лидер оппозиции Ахмад Аль-Рабиа. При подписании декларации присутствовали представители ряда арабских и африканских государств.
Переходной период будет длиться три годаФото: REUTERS
Что касается Соглашения о переходном периоде, то в нем заключены положения политического устройства Судана. Так, высшим органом власти на последующие три года станет суверенный совет, в состав которого войдут пять представителей военного блока и столько же гражданских деятелей. Еще один член совета будет избран общим голосованием, передает Al Arabiya.
Сайт kp.ru писал, что в апреле 2019 года в Судане состоялся государственный переворот. Группа военных взяла управление страной на себя, сместив президента и распустив парламент. Оппозиционеры, в свою очередь, начали забастовку с требованием скорейшего формирования гражданского правительства.
В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы
ИСТОЧНИК KP.RU