2019-08-17T16:57:22+03:00
Политика

Военсовет и оппозиция Судана подписали соглашение о переходном периоде

Также была утверждена конституционная декларация
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Заместитель главы переходного Военного Совета Судана эсе Мухаммед Хамдан Дагало и лидер коалиции оппозиционного альянса Судана Ахмад Аль-РабияЗаместитель главы переходного Военного Совета Судана эсе Мухаммед Хамдан Дагало и лидер коалиции оппозиционного альянса Судана Ахмад Аль-РабияФото: REUTERS
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Переходный военный совет Судана и оппозиционный альянс "За свободу и перемены" подписали конституционную декларацию и окончательный проект Соглашения о переходном периоде. Торжественная церемония состоялась в Хартуме в субботу, 17 августа.

Декларация определяет основные принципы переходного периода и прописывает порядок постепенной передачи власти "из рук" армии гражданским силам. Здесь же прописаны основные органы власти.

Документ утвердили заместитель главы военсовета Мухаммед Хамдан Дагало и лидер оппозиции Ахмад Аль-Рабиа. При подписании декларации присутствовали представители ряда арабских и африканских государств.

Переходной период будет длиться три года Фото: REUTERS

Переходной период будет длиться три годаФото: REUTERS

Что касается Соглашения о переходном периоде, то в нем заключены положения политического устройства Судана. Так, высшим органом власти на последующие три года станет суверенный совет, в состав которого войдут пять представителей военного блока и столько же гражданских деятелей. Еще один член совета будет избран общим голосованием, передает Al Arabiya.

Сайт kp.ru писал, что в апреле 2019 года в Судане состоялся государственный переворот. Группа военных взяла управление страной на себя, сместив президента и распустив парламент. Оппозиционеры, в свою очередь, начали забастовку с требованием скорейшего формирования гражданского правительства.

В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU

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