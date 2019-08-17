Хуситы атаковали объекты саудовской нефтедобывающей компании

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-17T17:14:19+03:00

Нападение на завод и нефтехранилище Saudi Aramco было осуществлено с помощью дронов

Изменить размер текста: A A

Боевики йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" осуществили воздушную атаку на нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище саудовской компании Saudi Aramcо в районе месторождения Шейба.

Предполагалось, что хуситы задействовали около десяти беспилотников, но позже подтвердилось участие лишь трех. В результате атаки на территории газоперерабатывающего завода начался небольшой пожар, который удалось быстро локализовать. Данных о пострадавших не поступало.

Работа по добыче нефти также не была нарушена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Саудовской Аравии.

Напомним, что Эр-Рияд на протяжении уже более четырех лет принимает участие в военной операции против хуситов наравне с другими странами Персидского. Из-за этого мятежники часто атакуют саудовские объекты.

Сайт kp.ru писал. что очередное нападение было совершено в начале августа. Боевики нанесли удары по аэропортам городов Абха и Наджран, а также авиабазе Короля Халида.

ИСТОЧНИК KP.RU