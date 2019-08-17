2019-08-17T17:14:19+03:00
В мире

Хуситы атаковали объекты саудовской нефтедобывающей компании

Нападение на завод и нефтехранилище Saudi Aramco было осуществлено с помощью дронов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Дроны хуситов совершили нападение на нефтяной завод Саудовской АравииДроны хуситов совершили нападение на нефтяной завод Саудовской АравииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Боевики йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" осуществили воздушную атаку на нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище саудовской компании Saudi Aramcо в районе месторождения Шейба.

Предполагалось, что хуситы задействовали около десяти беспилотников, но позже подтвердилось участие лишь трех. В результате атаки на территории газоперерабатывающего завода начался небольшой пожар, который удалось быстро локализовать. Данных о пострадавших не поступало.

Работа по добыче нефти также не была нарушена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Саудовской Аравии.

Напомним, что Эр-Рияд на протяжении уже более четырех лет принимает участие в военной операции против хуситов наравне с другими странами Персидского. Из-за этого мятежники часто атакуют саудовские объекты.

Сайт kp.ru писал. что очередное нападение было совершено в начале августа. Боевики нанесли удары по аэропортам городов Абха и Наджран, а также авиабазе Короля Халида.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гражданская гвардия Испании задержала вероятных поджигателей лесов
Дороги Катара начали выкрашивать в голубой цвет, чтобы охладить улицы
В Чебоксарах до конца года откроют новую многопрофильную поликлинику
Военсовет и оппозиция Судана подписали соглашение о переходном периоде
Роналду станцевал безумные танцы в новой рекламе
Малком и Дриусси пропустят матч с "Ахматом" из-за травм
Голодный француз застрелил официанта за долгое ожидание сэндвича
Во время запуска фейерверков во Франции пострадали 13 человек
Пожар на судне в Индонезии унес жизни не менее семи человек
"Спартак" подписал контракт с воспитанником "ПСЖ" Кутателадзе
СК опроверг появление мародеров на месте жесткой посадки Airbus 321
Китай обвинил США в «обелении» беспорядков в Гонконге
У врачей после ЧП в Северодвинске не выявили превышения уровня облучения
СМИ выяснили, что Месси стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА
Экс-гендиректор телеканала «Рустави 2» создал новую телекомпанию
Китай отказался от закупок нефти у Венесуэлы из-за ужесточения санкций США