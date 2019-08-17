2019-08-17T23:57:25+03:00
В мире

Женский бунт в центре Мехико: пострадали более 30 человек

Среди госпитализированных – 13 полицейских и один пожарный
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Около 3,5 тысяч женщин вышли на акцию протеста в центре МехикоОколо 3,5 тысяч женщин вышли на акцию протеста в центре МехикоФото: REUTERS
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Накануне в центре мексиканской столицы Мехико прошла крупная акция протеста, которая завершилась погромами и столкновениями с полицией. В результате пострадали более 30 человек, 16 из них нуждались в госпитализации.

Как сообщает городское управление общественной безопасности, в больницы были доставлены 13 сотрудников полиции, двое «гражданских лиц» и один пожарный. Остальным медицинская помощь была оказана на месте.

В пятницу, 16 августа, около 3,5 тысяч женщин вышли на марш протеста с требованием провести тщательное расследование недавнего изнасилования девочки-подростка. Предположительно, это преступление совершили полицейские, однако пока никому не были предъявлены обвинения, подозреваемых не задержали.

Разгневанные мексиканки в ходе протеста разгромили автобусную остановку, исписали стены нескольких зданий угрозами и оскорблениями в адрес стражей порядка. По предварительным оценкам столичных властей, ущерб от их действий составил свыше миллиона песо (примерно 50 тысяч долларов), передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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