2019-08-18T03:38:27+03:00
В мире

При стрельбе на границе Израиля с сектором Газа убиты четверо палестинцев

Израильские военные открыли огонь по группе нарушителей, замеченных ими у забора безопасности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Военные Израиля открыли огонь по палестинцам, пытавшимся пересечь границу сектора ГазаВоенные Израиля открыли огонь по палестинцам, пытавшимся пересечь границу сектора ГазаФото: REUTERS
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Не менее четверых палестинцев были убиты в субботу при попытке пересечь границу сектора Газа с Израилем, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на армейскую пресс-службу. Отмечается, что точное число жертв обстрела официально не называлось, а местная пресса пишет о четырех или пяти погибших.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 17 августа Армия обороны Израиля объявила, что военные обстреляли группу из нескольких «вооруженных подозреваемых», замеченных ими возле забора безопасности на границе с анклавом. Огонь по предполагаемым злоумышленникам открыли танк и боевой вертолет.

Ранее в пятницу с территории сектора Газа были запущены три ракеты, одну из них перехватила израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», две взорвались на пустыре. Сирены воздушной тревоги сработали в прилегающем к анклаву городе Сдерот и и нескольких небольших населенных пунктах на юге еврейского государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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