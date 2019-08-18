Армия Израиля открыла огонь по палестинцам на границе с сектором Газа
Израильские военные в субботу, 17 августа, обстреляли группу из нескольких палестинцев, замеченных ими возле забора безопасности на границе с сектором Газа. Как утверждают в Армии обороны Израиля, военнослужащие обстреляли «вооруженных подозреваемых».
«Боевой вертолет и танк армии обороны Израиля открыли по ним огонь», - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
О погибших или раненых в результате атаки не сообщается.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне вечером израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» перехватила запущенную с территории сектора Газа ракету. Сирены воздушной тревоги сработали в прилегающем к анклаву городе Сдерот на юге еврейского государства.
Ранее сообщалось, что в результате столкновений с израильской полицией возле мечети Аль-Акса в центре Иерусалима пострадали около 100 палестинцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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