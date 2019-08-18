2019-08-18T01:11:16+03:00
В мире

Армия Израиля открыла огонь по палестинцам на границе с сектором Газа

Израильские военные сообщают, что обстреляли «вооруженных подозреваемых» у забора безопасности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Армия Израиля открыла огонь по палестинцамАрмия Израиля открыла огонь по палестинцамФото: REUTERS
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Израильские военные в субботу, 17 августа, обстреляли группу из нескольких палестинцев, замеченных ими возле забора безопасности на границе с сектором Газа. Как утверждают в Армии обороны Израиля, военнослужащие обстреляли «вооруженных подозреваемых».

«Боевой вертолет и танк армии обороны Израиля открыли по ним огонь», - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

О погибших или раненых в результате атаки не сообщается.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне вечером израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» перехватила запущенную с территории сектора Газа ракету. Сирены воздушной тревоги сработали в прилегающем к анклаву городе Сдерот на юге еврейского государства.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений с израильской полицией возле мечети Аль-Акса в центре Иерусалима пострадали около 100 палестинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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