Израиль сбил ракету, выпущенную из сектора Газа
Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» перехватила запущенную с территории сектора Газа ракету, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
В сообщении уточняется, что сирены воздушной тревоги в пятницу вечером сработали в прилегающем к анклаву городе Сдерот на юге еврейского государства.
«Ракета была выпущена из Газы по Израилю. К счастью, ракета была перехвачена системой воздушной обороны «Железный купол», - говорится в коммюникек израильских военных, опубликованном на странице армейской пресс-службы в Twitter.
ИСТОЧНИК KP.RU
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