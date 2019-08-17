Израиль сбил ракету, выпущенную из сектора Газа

СЕГОДНЯ 01:42 2019-08-17T01:42:57+03:00

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Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» перехватила запущенную с территории сектора Газа ракету, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В сообщении уточняется, что сирены воздушной тревоги в пятницу вечером сработали в прилегающем к анклаву городе Сдерот на юге еврейского государства.

«Ракета была выпущена из Газы по Израилю. К счастью, ракета была перехвачена системой воздушной обороны «Железный купол», - говорится в коммюникек израильских военных, опубликованном на странице армейской пресс-службы в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU