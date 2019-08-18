2019-08-18T05:38:08+03:00
Политика

Депутат ВР заявил, что Украина «убивает» своё производство и научно-техническое будущее

Евгений Мураев убежден, что решения киевских властей приведут к ликвидации многих предприятий в стране
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Депутат Верховной рады рассказал, как предыдущие власти уничтожали украинское промышленное производствоДепутат Верховной рады рассказал, как предыдущие власти уничтожали украинское промышленное производствоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прежние украинские власти активно «убивали» отечественную промышленность, но и сейчас многим предприятиям Незалежной грозит полная ликвидация, считает депутат Верховной рады нового созыва Евгений Мураев.

«В последние годы вместо украинских тракторов, комбайнов, локомотивов и строительной техники власть закупает импортные аналоги, убивая своё производство и научно-техническое будущее страны. Наши соседи устраняют украинских производителей, как конкурентов руками нашей же власти», - такую печальную картину обрисовал он на своей странице в Facebook.

В качестве примера Мураев привёл ситуацию с Харьковским конструкторским бюро машиностроения имени Морозова (ХКБМ), которое может прекратить свою работу из-за ряда решений Минобороны страны, оставивших ХКБМ без заказов и без денег на разработки, зато «с угрозой получить многомиллионный штраф за невыполненные контракты, который окончательно заблокирует работу предприятия».

Ранее украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу «Укроборонпрома» сообщили, что ХКБМ переводит своих сотрудников на двухдневную рабочую неделю в связи с тем, что министерство обороны прекратило финансировать разработки новых видов бронетехники и выдвинуло к предприятию претензии к по поводу невыполненного госзаказа. Конструкторскому бюро грозит штраф в размере 82,3 миллиона гривен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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