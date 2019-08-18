В США рассказали о преимуществах российского флота

СЕГОДНЯ 08:02 2019-08-18T08:02:00+03:00

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Военно-морской флот России развивается быстрыми темпами, отдавая предпочтения небольшим кораблям с серьезной огневой мощью. Такое мнение высказали авторы статьи в The National Interest, которые проанализировали возможности американских и российских ВМФ.

«Американский и российский флот представляют собой противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны», — говорится в статье издания.

Журналисты сообщают, что ВМС США опираются на объемное финансирование и развитые технологии, которые позволяют производить и сохранять в боеспособном состоянии крупные корабли, необходимые для поддержки интервенционистской внешней политики страны. В то время как козырем ВМФ РФ становятся современные малые ракетные корабли, такие как сторожевики «Смерч» и модернизированные подлодки типа «Лада».

При этом малые российские корабли обладают солидным вооружением. В качестве примера авторы статьи приводят российские корветы в Каспийском море, которые нанесли удар «Калибрами» по целям в Сирии.

Ранее Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец сравнил Соотношение военных сил России и США в зоне возможного конфликта в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU