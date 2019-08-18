Приставы смогут по СМС извещать должников об ограничении выезда за рубеж

СЕГОДНЯ 14:21 2019-08-18T14:21:26+03:00

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Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму РФ поправки в закон «Об исполнительном производстве», которые позволяют судебным приставам информировать должников об ограничении выезда за рубеж при помощи СМС-оповещения. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции России, которое выступило с инициативой нововведения.

«Поправками предусматривается, что лицо, участвующее в исполнительном производстве, при наличии согласия может извещаться о возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения посредством передачи ему короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи», - цитирует ТАСС представителя Минюста.

ФССП уточняет, что это всего лишь новый, дополнительный способ получение уведомлений. Гражданин должен подтвердить свое согласие на СМС-оповещение при помощи расписки, в которой будет указан номер телефона для извещений. В противном случае уведомления будут приходить традиционными способами.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что в правительстве разработали суперсервисы, которые будут работать только в интернете. Сейчас на сайте Госуслуг представлены прототипы первых пяти из таких сервисов: рождение ребенка, поступление в вуз, оформление Европротокола при ДТП, проверка статуса исполнительного производства и переезд в другой регион.

ИСТОЧНИК KP.RU