2019-08-18T15:36:12+03:00
Происшествия

Подросток, который совершил массовое убийство в Ульяновской области, не состоял на учете у психиатра

При этом парень оставил предсмертную записку, содержание которой может говорить о психическом расстройстве
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Подросток, который совершил массовое убийство в Ульяновской области, не состоял на учете у психиатраПодросток, который совершил массовое убийство в Ульяновской области, не состоял на учете у психиатраФото: Из материалов пресс-службы
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Подросток, убивший свою семью в Ульяновской области, не состоял на учете у психиатра. Сообщается, что семья молодого человека была благополучной.

При этом 16-летний парень оставил предсмертную записку. Ее содержание может говорить о психическом расстройстве. В ней он указал, что решил не расстраивать родственников, сообщили KP.RU собственные источники.

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 16-летним подростком в Ульяновской области пяти человек, в том числе двоих малолетних детей.

В воскресенье утром, 18 августа, в одном из жилых домов в селе Патрикеево в Ульяновской области были обнаружены тела 66-летного мужчины, 69- и 42-летних женщин. А также двух четырехлетних детей. Все погибшие являлись членами одной семьи, у них были обнаружены рубленые раны. Спустя несколько минут рядом с вышкой сотовой связи нашли тело 16-летнего подростка, который являлся родственников погибших. Следствие считает, что парень сначала убил своих родственников, а потом покончил с собой.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Ульяновской области 16-летний подросток зарубил топором свою семью, в том числе несовершеннолетних детей. Такую первоначальную версию озвучили в СУ СКР области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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