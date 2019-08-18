Советник Трампа подтвердил интерес американского главы к покупке Гренландии

СЕГОДНЯ 22:23 2019-08-18T22:43:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Лоуренс Кадлоу, глава Национального экономического совета Белого дома, заявил, что американский лидер Дональд Трамп интересуется возможностью приобретения Гренландии.

По мнению Кадлоу, лидер Штатов "кое-что понимает в приобретении недвижимости и хочет ознакомиться с возможностью приобретения острова".

- Дания является союзником. Гренландия важна со стратегической точки зрения. Там много ценных минеральных ресурсов, - подчеркнул Кадлоу в интервью для телеканала Fox News.

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Он спрашивал у своих советников во время встреч и деловых обедов, могут ли США приобрести Гренландию.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Гренландии отреагировали на идею Дональда Трампа купить остров. Представители местного МИД подчеркнули, что остров "открыт для бизнеса, не для продажи".

ИСТОЧНИК KP.RU