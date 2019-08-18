Нетаньяху рассказал, о чем хочет поговорить с Зеленским

18 Авг. 23:53 2019-08-18T23:53:42+03:00

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Киев рассказал журналистам, о чем хочет поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я сейчас вылетаю на Украину с важным визитом по приглашению президента страны Зеленского», - объявил он сотрудникам прессы, стоя уже у трапа самолета в аэропорту.

Премьер-министр Израиля сообщил, что собирается обсудить с лидером Незалежной «создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение между нами, а также другие вопросы, которые будут способствовать укреплению прекрасных отношений между нашими странами».

«Есть сотни тысяч граждан Израиля, приехавших c Украины, которые являются живым связующим звеном между двумя государствами, и эта связь между нами укрепляется», - приводит его слова РИА Новости.

Стоит отметить, что это будет первый официальный визит израильского премьера в Киев за последние 20 лет. Ожидается, что Нетаньяху вернется домой 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU