Жертвами взрыва бензовоза в Танзании стали 95 человек

СЕГОДНЯ 02:55 2019-08-19T03:15:25+03:00

Автомобиль перевернулся, и местные жители бросились собирать вытекающее из него топливо для своих машин и мотоциклов [фото]

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В больницах Танзании скончались еще шесть пострадавших при взрыве бензовоза 10 августа. Таким образом, число жертв той аварии возросло до 95 человек, сообщает агентство France Presse со ссылкой на местных медиков.

Ранее поступала информация о 89 погибших. Отмечается, что на сегодняшний день в лечебных учреждениях остаются 20 пациентов, получивших ожоги при взрыве и последовавшем за ним пожаре. Все они находятся в отделении интенсивной терапии, остальных уже выписали.

По словам очевидцев, трагедия произошла из-за того, что один из собравшихся возле машины мужчин закурилФото: REUTERS

Трагедия произошла утром 10 августа в городе Морогоро на востоке Танзании. Водитель автоцистерны, пытаясь избежать столкновения с мотоциклистом, не справился с управлением. В результате автомобиль занесло, и он перевернулся.

Вместе с бензовозом сгорели несколько находившихся рядом машин и десятки мотоцикловФото: REUTERS

Местные жители дружно бросились собирать вытекающее из бензовоза топливо для своих машин и мотоциклов. По словам очевидцев, один из мужчин закурил, грянул взрыв. Пожар тушили долго.

На следующий день в стране был объявлен трехдневный траур.

ИСТОЧНИК KP.RU