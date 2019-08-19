«Хорошо!»: Кличко признался, что ему очень нравится его фраза о «завтрашнем дне»

СЕГОДНЯ 08:30 2019-08-19T08:30:05+03:00

Виталий Кличко: «Мне так нравится это высказывание: «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день». Хорошо! У всех улыбка большая» Фото: Кадр видео

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Переквалифицировавшийся из боксеров в политики мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как относится к одной из своих самых известных фраз, которая прозвучала в 2013 году и с тех пор стала крылатой: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать».

Оказывается, он сам от этого высказывания в полном восторге. Это выяснилось, когда «киевский златоуст» отвечал на вопросы телезрителей в эфире украинского «Пятого канала». Один из них поинтересовался: «Как посмотреть в завтрашний день, когда ты не все?»

«Я одно могу сказать: не каждый может… имеет возможность посмотреть в завтрашний день. Я могу!» - заявил столичный градоначальник.

Ведущая начала что-то говорить, но Кличко-старший с азартным блеском в глазах ее перебил: «Мне так нравится это высказывание: «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день». Хорошо! У всех улыбка большая».

«Но я могу. Я могу посмотреть в завтрашний день и делаю все возможное, чтобы туда заглянуть», - очень эмоционально добавил чемпион-супертяж.

Стоит отметить, что после того, как Виталий Кличко стал часто выступать с речами, он прославился своими «перлами» даже больше, чем спортивными достижениями. Его выражения растащили на цитаты. Кто же не помнит двух заместителей, «четверо из которых месяц лежат в кабинете министров», совет киевлянам «готовиться к земле» или «моя жена везде».

ИСТОЧНИК KP.RU