2019-08-19T08:30:05+03:00
Политика

«Хорошо!»: Кличко признался, что ему очень нравится его фраза о «завтрашнем дне»

Мэр Киева рад «большим улыбкам» на лицах людей, когда они слышат это знаменитое высказывание
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Виталий Кличко: «Мне так нравится это высказывание: «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день». Хорошо! У всех улыбка большая»Виталий Кличко: «Мне так нравится это высказывание: «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день». Хорошо! У всех улыбка большая»Фото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Переквалифицировавшийся из боксеров в политики мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как относится к одной из своих самых известных фраз, которая прозвучала в 2013 году и с тех пор стала крылатой: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать».

Оказывается, он сам от этого высказывания в полном восторге. Это выяснилось, когда «киевский златоуст» отвечал на вопросы телезрителей в эфире украинского «Пятого канала». Один из них поинтересовался: «Как посмотреть в завтрашний день, когда ты не все?»

«Я одно могу сказать: не каждый может… имеет возможность посмотреть в завтрашний день. Я могу!» - заявил столичный градоначальник.

Ведущая начала что-то говорить, но Кличко-старший с азартным блеском в глазах ее перебил: «Мне так нравится это высказывание: «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день». Хорошо! У всех улыбка большая».

«Но я могу. Я могу посмотреть в завтрашний день и делаю все возможное, чтобы туда заглянуть», - очень эмоционально добавил чемпион-супертяж.

Стоит отметить, что после того, как Виталий Кличко стал часто выступать с речами, он прославился своими «перлами» даже больше, чем спортивными достижениями. Его выражения растащили на цитаты. Кто же не помнит двух заместителей, «четверо из которых месяц лежат в кабинете министров», совет киевлянам «готовиться к земле» или «моя жена везде».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российским школам рекомендовано ограничить использование телефонов учениками
США опубликовали рассекреченный доклад об аварии на Чернобыльской АЭС
Составлен рейтинг доступности бензина для жителей регионов России
Названы крупнейшие должники России
Путин с Макроном во Франции обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Иране и на Украине
Boeing 757-200 из Нью-Йорка жестко приземлился на Азорских островах
Премьер Дании заявила, что Трампу Гренландию никто не продаст
В Уганде взорвался бензовоз, погибли не менее 10 человек
В России вступили в силу новые правила провоза багажа через границу
Иранский супертанкер Grace 1 покинул Гибралтар
Трамп: «Я бы хотел, чтобы в Гонконге все разрешилось очень гуманно»
Жертвами взрыва бензовоза в Танзании стали 95 человек
Трамп: Иран «очень хочет заключить соглашение» с США
«Мосгаз» опроверг сообщения об утечке газа на улице Дорожной
Ученые показали модель Земли «глазами инопланетян»
Трамп: США ведут «очень хорошие» переговоры с талибами*
Нетаньяху рассказал, о чем хочет поговорить с Зеленским
Шойгу: Полеты Ту-160 на Чукотку – это плановая работа, а не попытка «задирать» США
В Белом доме не ожидают экономического спада в США в ближайшее время