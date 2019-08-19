Мумии возрастом порядка 3 тысяч лет обнаружили в Йемене

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-19T13:00:57+03:00

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В окрестностях столицы Йемена археологи обнаружили древнее поселение и несколько мумий возрастом около трех тысяч лет. По подсчетам специалистов, древний город, который располагался на территории современного поселка Сане, был построен в конце каменного в начале бронзового века.

Гробницы с мумиями были найдены неподалеку от старого города. Примечательно, что сами гробницы были вырублены прямо в скалах, передает сайт телеканала «Звезда».

Министр культуры правительства хуситов Абдаллу Ахмада аль-Кабси рассказал, что найденный город состоял в основном из каменных построек. Останки некоторых из них сохранились до сих пор, передает телеканал «360».

Добавим, что это далеко не первые мумии которые были найдены на территории Йемена. Первую такую находку американские археологи сделали еще семьдесят лет назад. А в 1983 году специалисты обнаружили целых 26 мумий в провинции Сана.

ИСТОЧНИК KP.RU