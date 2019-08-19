Минздрав сообщил о снижении заболеваемости психозами в России

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-19T13:15:26+03:00

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За последние 18 лет в России на 35% снизилось заболеваемость психозами и слабоумием. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

По данным ведомства, если в 2000 году число таких пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансерное наблюдение психоневрологическими организациями, составляло 27,8 случая на 100 тысяч населения, то в 2018 году оно снизилось до 20,5 случая — 40237 против 30039 человек. Помимо этого, с начала столетия, россияне стали реже страдать от таких недугов как шизофрения и умственная отсталость.

Однако психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг отметил, что эти данные нельзя назвать абсолютно точными, в первую очередь из-за не совсем корректной классификации заболеваний.

«В составе шизофрении могут быть психозы. У слабоумия могут быть разные причины: есть слабоумие старческое, есть спровоцированное той или иной болезнью, например, Альцгеймера или инфекционным заболеванием, есть шизофреническое слабоумие. Сводить всё в одну статистику совершенно неправильно, она должна быть более подробной, чтобы видеть всю картину», - цитирует эксперта сайт news.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU