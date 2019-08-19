Родительский комитет оценил идею об ограничении использования мобильных в школах

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-19T13:29:18+03:00

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В родительском комитете поддержали идею ограничения использования мобильных телефонов в школах. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала инициативу закономерной.

«Я считаю, что не только в школе, но и в повседневной жизни использование телефона, особенно детьми, приводит к ухудшению здоровья, памяти и вообще качества жизни, потому что дети не знают меры. Даже многие взрослые не знают меры, чего уж говорить о детях… Поэтому это ограничение закономерно, и я знаю, что все учителя и администрации школ поддерживают подобные инициативы», — цитирует эксперта RT.

Волынец добавила, что ребенок может пользоваться смартфоном на переменах или по дороге в школу — из школы, чтобы не терять связь с родителями. А вот на уроках отвлекаться на гаджет не стоит, считает эксперт. Дети приходят на занятия учиться, и для этого их необходимо «направить в верное русло».

Ранее Роспотребнадзор и Рособрнадзор опубликовали список рекомендаций по использованию гаджетов, согласно которым ученики школ не должны пользоваться мобильными телефонами во время занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU