2019-08-19T13:51:27+03:00
Происшествия

Во Внуково задержан груз с 20 миллионами живых насекомых

Россельхознадзор не давал разрешения на ввоз партии в страну и вернул ее обратно в Великобританию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россельхознадзор задержал во Внуково 20 миллионов насекомыхРоссельхознадзор задержал во Внуково 20 миллионов насекомыхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В аэропорту Внуково была задержана большая партия насекомых из Великобритании - всего более 20 миллионов особей. Отправку груза еще на прошлой неделе приостановил Россельхознадзор, который выяснил, что для контейнера не было получено разрешения на ввоз в страну. Ветеринарно-сопроводительные документы также отсутствовали.

"На пограничном контрольном ветеринарном пункте "Внуково-Карго" было приостановлено оформление партии живых насекомых, в количестве 20055000 штук", - сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям уточнили, что груз уже отправлен обратно в Великобританию. Какие именно насекомые в нем содержались, не уточняется.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году в Россию пытались ввести детеныша королевского питона. Мужчина спрятал 11-сантиметровою змею в кармане при пересечении границы с Польшей, но таможенники заметили питомца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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