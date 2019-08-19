Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" геноцидом украинского народа
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинцев.
- Чтя вечную память жертв Холокоста, Украина обращается к Израилю с призывом также признать "голодомор" актом геноцида украинского народа, - подчеркнул украинский глава на совместной пресс-конференции с премьером Израиля.
Напомним, накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом, пишет "РИА-Новости".
Ранее украинские власти объявили "голодомор" геноцидом и актом против украинского народа и добиваются от мирового сообщества признания того же. При этом в РФ действия и просьбы Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, о чем хочет поговорить с украинским лидеров Владимиром Зеленским. Израильский премьер посетит Украину впервые за последние 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU