Стало известно, где в московской подземке чаще всего орудуют карманники

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-19T16:27:13+03:00

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Стражи порядка назвали самые опасные места в московском метрополитене. Стоит быть предельно внимательным во многих местах: у эскалаторов, на станциях, близких к вокзалам, в местах пересадок.

Где еще стоит быть предельно внимательными? Наиболее опасными с точки зрения совершения краж в московском метрополитене считаются эскалаторы, «вокзальные» станции и станции, входящие в состав крупных транспортно-пересадочных узлов. Об этом пишет «Ридус» со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене.

Кроме того, карманники выбирают жертв в подземных переходах, а также между качающихся дверей в вестибюле. Наиболее уверенные в себе и опытные воры могут «напасть» и при входе-выходе из вагона. При этом преступники, как правило, заранее выбирают себе жертву.

В наибольшей зоне риска оказываются те, кто чересчур увлечен своим гаджетом. Вместе с тем, на сегодняшний день оперативная обстановка в метро значительно улучшилась: количество совершенных в подземке преступлений за первые шесть месяцев текущего года сократилось на треть по сравнению с эти же периодов в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU