В подмосковной Балашихе горит химический завод

СЕГОДНЯ 16:39 2019-08-19T16:56:11+03:00

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В Балашихе в микрорайоне Новый свет горит цех завода, производящего лакокрасочные вещества.

По последним данным, причиной пожара стало возгорание 200-литровой бочки с растворителем. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров, сообщил KP.RU собственный источник. На место выехали пожарные подразделения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726864" frameborder="0"></iframe> В Балашихе возник пожар на предприятии Рио Синтез.

На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало. Пожарные проводят проливку цеха. По словам спасателей, огнеопасная жидкость пошла под землю.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что утром в понедельник, 19 августа, пожар на заводе «Альтаир» в Москве был потушен: горел склад резины. Сотрудники предприятия сами покинули здание до прибытия экстренных служб. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. О пострадавших или погибших в результате инцидента не сообщалось.

ИСТОЧНИК KP.RU