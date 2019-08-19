2019-08-19T16:56:11+03:00
Происшествия

В подмосковной Балашихе горит химический завод

Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В подмосковной Балашихе горит химический заводВ подмосковной Балашихе горит химический заводФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Балашихе в микрорайоне Новый свет горит цех завода, производящего лакокрасочные вещества.

По последним данным, причиной пожара стало возгорание 200-литровой бочки с растворителем. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров, сообщил KP.RU собственный источник. На место выехали пожарные подразделения.

В Балашихе возник пожар на предприятии Рио Синтез.

На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало. Пожарные проводят проливку цеха. По словам спасателей, огнеопасная жидкость пошла под землю.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что утром в понедельник, 19 августа, пожар на заводе «Альтаир» в Москве был потушен: горел склад резины. Сотрудники предприятия сами покинули здание до прибытия экстренных служб. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. О пострадавших или погибших в результате инцидента не сообщалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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