Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: в заявку армейцев попал 15-летний вратарь

СЕГОДНЯ 18:26 2019-08-19T18:41:08+03:00

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В заявке футбольного клуба ЦСКА на матч против "Спартака" оказался 15-летний голкипер - воспитанник армейской школы Влад Тороп. Вратарь впервые в карьере оказался в обойме основного состава на матч Премьер-Лиги. И сразу же - на дерби. Он - самый молодой футболист Премьер-Лиги нынешнего сезона. Он родился 7 ноября 2003 года.

- Ничего необычного, просто наш 15-летний вратарь Влад Тороп сегодня в заявке основной команды, листайте дальше, - гласит запись в официальном Твиттере футбольного клуба ЦСКА. Полностью же состав армейцев на матч пока не оглашается.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка 6 тура чемпионата России по футболу Спартак - ЦСКА. Матч начнется в 20:00 по московскому времени. Последняя игра этих команд в первенстве страны прошла весной этого года на "Открытие Арене". И тогда победу одержали столичные армейцы со счетом 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU