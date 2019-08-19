Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: Кучаев и Чалов выйдут в стартовом составе гостей

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-19T18:43:15+03:00

Константин Кучаев начнет игру против "Спартака" с первых минут в основном составе ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В понедельник, 19 августа, в Москве на стадионе "Открытие Арена" будет сыгран центральный матч 6 тура чемпионата России по футболу - "Спартак" примет ЦСКА. Оглашен стартовый состав армейцев на эту встречу.

В атаке у номинальных гостей игр - Кучаев, Чалов, Влашич. В целом же, стартовый состав ЦСКА на матч выглядит так:

Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.

Запасные игроки ЦСКА на матч: Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка 6 тура чемпионата России по футболу Спартак - ЦСКА. Матч начнется в 20:00 по московскому времени. Последняя игра этих команд в первенстве страны прошла весной этого года на "Открытие Арене". И тогда победу одержали столичные армейцы со счетом 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU