В работе Google зафиксировали сбой

СЕГОДНЯ 23:26 2019-08-19T23:26:29+03:00

В 95% случаев у пользователей возникли неполадки со входом в учетную запись

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В работе популярной поисковой систему Google зафиксировали сбой. Больше всего жалоб на проблемы поступило из США, Нидерландов, Германии, Великобритании и Бразилии. В России сбоев было в разы меньше, сообщения о них поступали в основном из Москвы.

- Сбои в работе Google наблюдаются с 14:09 по времени Восточного побережья США, - сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

Отмечается, что в 95% случаев у пользователей Google неполадки возникли со входом в учетную запись. У оставшихся 5% юзеров были сбои в работе самой поисковой системы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что крупный сбой также был зафиксирован в работе Instagram. Около 85% пользователей не могли войти в социальную сеть. Еще 9% испытывали проблемы с загрузкой, и около 5% не могли зайти на сайт социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU