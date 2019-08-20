Эрдоган сообщил о смерти замминистра Турции в ДТП

СЕГОДНЯ 01:37 2019-08-20T01:37:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о смерти заместителя министра культуры страны через свой аккаунт в Twitter. Турецкий лидер отметил, что чиновник погиб в результате автомобильной аварии.

- Заместитель министра культуры и туризма Ахмет Халук Дурсун скончался в результате дорожно- транспортного происшествия. Он имеет беспрецедентные заслуги и вклад в нашу страну во многих областях. Соболезнования его семье и нашей нации, - написал турецкий президент.

Известно, что авария произошла, когда замминистра ехал из Ахлата в Ван на служебной машине. За рулем находился водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. Чиновника доставили в больницу, но спасти его не удалось. Помимо Халука Дурсуна и шофера в машине было еще несколько сопровождающих. Об их состоянии не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU