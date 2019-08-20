2019-08-20T05:44:25+03:00
Политика

Макрон выразил уверенность в европейском будущем России

Президент Франции заявил об этом после переговоров с Путиным
Мария ИГНАТЬЕВА
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Макрон выразил уверенность в европейском будущем РоссииМакрон выразил уверенность в европейском будущем РоссииФото: REUTERS
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Президент Франции Эмануил Макрон после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в европейском будущем России. Беседа глав государств продлилась больше трех часов.

- Я убежден, что будущее России полностью европейское. Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока , - написал в своем аккаунте в Twitter французский лидер.

Он также рассказал, о чем именно говорил с российским коллегой. Лидеры государств обсудили пожары в Сибири.

- Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата. Я рад ее решению начать ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест. Мы должны следовать этому пути, - написал Макрон.

Помимо этого они обсудили восстановление порядка в Ливии и создание долговременной стабильности в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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