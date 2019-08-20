Макрон выразил уверенность в европейском будущем России
Президент Франции Эмануил Макрон после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в европейском будущем России. Беседа глав государств продлилась больше трех часов.
- Я убежден, что будущее России полностью европейское. Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока , - написал в своем аккаунте в Twitter французский лидер.
Он также рассказал, о чем именно говорил с российским коллегой. Лидеры государств обсудили пожары в Сибири.
- Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата. Я рад ее решению начать ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест. Мы должны следовать этому пути, - написал Макрон.
Помимо этого они обсудили восстановление порядка в Ливии и создание долговременной стабильности в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU