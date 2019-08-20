Резервный самолет забрал пассажиров из аэропорта Гюмри
Авиакомпания "Победа" направила резервный борт в армянский аэропорт "Ширак" и забрала пассажиров рейса Гюмри-Москва, которые не смогли вовремя покинуть Армению из-за повреждения самолета.
Сайт kp.ru писал, что в минувший понедельник, 19 августа, комитет гражданской авиации республики сообщил о жесткой посадки российского лайнера со 173 пассажирами. Однако позже в авиакомпании опровергли эту информацию.
Дело в том, что еще во время посадки самолет задел полосу хвостовой пятой, защищающей фюзеляж, и получил повреждение. После этого он зашел на второй круг и успешно приземлился.
"Победа" тут же выслала запасной борт, который прибыл в "Ширак" в ночь на вторник. Об этом сообщил пресс-секретарь ЗАО "Армения - Международные аэропорты" Сатеник Ованнисян.
"Резервный самолет авиакомпании "Победа" забрал из Гюмри направляющихся в Москву пассажиров", - цитирует его РИА Новости.
Сам аэропорт работает в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU