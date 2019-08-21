СЕГОДНЯ 00:50 2019-08-21T00:50:01+03:00

Новая часть фильма о Джеймсе Бонде будет называться No Time To Die Фото: кадр из фильма

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Новая часть киноэпопеи о Джеймсе Бонде, которая станет 25-ой по счету, выйдет на экраны весной 2020 года. В этот раз кинолента будет носить название No Time To Die.

- Дэниел Крейг возвращается в роли Джеймса Бонда, агента 007 в фильме No Time To Die. В прокате с 3 апреля 2020 года в Великобритании и с 8 апреля - в США, - сообщили в своем аккаунте в Twitter создатели фильма.

Известно, что роль главного злодея в киноленте сыграет обладатель премии «Оскар» как лучший актер Рами Малек.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о новой части киноэпопеи. Сообщалось, что в новом фильме о Джеймсе Бонде агент 007 станет темнокожей женщиной. Однако по задумке сценаристов, это продлится недолго. По сюжету Бонд покинет МИ-6, а его порядковый номер перейдет другой сотруднице.

ИСТОЧНИК KP.RU