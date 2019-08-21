2019-08-21T04:03:11+03:00
В мире

В Саудовской Аравии женщинам разрешили путешествовать

Поправки к действующему законодательству вступили в силу
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Саудовской Аравии уровняли права женщин и мужчинВ Саудовской Аравии уровняли права женщин и мужчинФото: REUTERS
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В Саудовской Аравии вступили в силу поправки в закон, уравнивающие в правах женщин и мужчин. Теперь взрослым женщинам позволено путешествовать и без разрешения мужчины-родственника, а также играть более значительную роль в семейных делах.

- Департамент внутренних дел и его отделения во всех регионах королевства начали претворять в жизнь поправки, указанные в королевском декрете, - цитирует сообщение МВД страны Саудовское агентство печати.

Сайт kp.ru писал ранее, что женщинам разрешили учиться и работать без разрешения мужчин. Также их теперь будут оповещать о разводе по СМС. Таким образом власти страны намерены бороться с практикой тайного расторжения браков. Жительницы страны приобретают все больше прав и возможностей на самореализацию. Так, например, в мае 2018-го король Салман разрешил женщинам учиться, работать и лечиться без согласия мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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