Путин обсудит с президентом Финляндии сотрудничество в Арктическом регионе

СЕГОДНЯ 05:40 2019-08-21T05:40:30+03:00

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Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинистё. Встреча двух глав государств пройдет 21 августа в Хельсинки. Сообщается, что лидеры обсудят ключевые темы двустороннего сотрудничества, а также ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.

По словам представителя Кремля, одной из тем для разговора станет перспектива восстановления конструктивного диалога России и Европейского союза в контексте текущего председательства Финляндии в Совете ЕС. Планируется, что лидеры двух стран обсудить взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, межрегиональной, природоохранной и гуманитарной областях, а также сотрудничество двух государств в Арктическом регионе.

Помимо этого, Путин и Ниинистё поговорят об использования транспондеров военной авиацией во время полетов военных самолетов над Балтикой.

ИСТОЧНИК KP.RU