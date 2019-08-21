Стивен Бэнг отказался от должности посла США в России

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-21T10:38:21+03:00

Американского спецпредставителя по Северной Корее решил сконцентрироваться на работе по денуклеаризации КНДР

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Американского спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана отказался от должности посла США в России.

Как сообщает Reuters в Сеуле дипломат сообщил, что хочет сконцентрироваться на своей работе с Северной Кореи и денуклеаризации полуострова.

Биган уже внес большой вклад в переговоры Пхеньяна и Вашингтона о ядерном разоружении, а также вел подготовку переговоров между сторонами. Многие предполагали, что переезд спецпредставителя в Москву негативно отразится на отношениях США с КНДР.

Как писал ранее сайт kp.ru президент США Дональд Трамп рассматривал кандидатуру Бигана как наиболее вероятную замену подавшего в отставку посла США в России Джона Хантсмана. Однако, накануне американский лидер подтвердил возможность назначения на данный пост первого заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Джона Салливана.

ИСТОЧНИК KP.RU