Стивен Бэнг отказался от должности посла США в России
Американского спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана отказался от должности посла США в России.
Как сообщает Reuters в Сеуле дипломат сообщил, что хочет сконцентрироваться на своей работе с Северной Кореи и денуклеаризации полуострова.
Биган уже внес большой вклад в переговоры Пхеньяна и Вашингтона о ядерном разоружении, а также вел подготовку переговоров между сторонами. Многие предполагали, что переезд спецпредставителя в Москву негативно отразится на отношениях США с КНДР.
Как писал ранее сайт kp.ru президент США Дональд Трамп рассматривал кандидатуру Бигана как наиболее вероятную замену подавшего в отставку посла США в России Джона Хантсмана. Однако, накануне американский лидер подтвердил возможность назначения на данный пост первого заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Джона Салливана.
ИСТОЧНИК KP.RU