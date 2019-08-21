2019-08-21T10:52:20+03:00
Политика

У Президента Уругвая обнаружен рак легкого

Об этом Табаре Васкес рассказал журналистам
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Уругвая Табаре Васкес меньше месяца назад похоронил супругу, и теперь его ждет новое испытание. Врачи диагностировали у него рак легкого. Узелок, обнаруженный на медицинских снимках, как показали анализы, злокачественный. Об онкологии Васкес рассказал журналистам.

Местное издание El Pais передает, что из-за болезни лидера страны предвыборная кампания по проведению президентских выборов в октябре в Уругвае прекратилась.

- Я прекрасно себя чувствую. У меня не было никаких симптомов, - сказал Васкес в президентском штабе после встречи со своими министрами.

В Уругвае президента считают очень сдержанным. Он не использует социальные сети и всегда очень аккуратен в высказываниях. Его неоднократные пропуски на совещаниях вызывали вопросы. Васкес решил наконец объяснить, в чем дело и признался, что у него обнаружен рак.

Второй президентский срок Васкеса начался в 2014 года. До этого он руководил страной с 2005 по 2010 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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