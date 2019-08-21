2019-08-21T12:47:10+03:00
Происшествия

Популярным турецким курортам угрожают лесные пожары

Из-за огня эвакуированы жители нескольких районов [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Турции лесные пожары могут уничтожить популярные курортыВ Турции лесные пожары могут уничтожить популярные курортыФото: REUTERS
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Сильнейшие лесные пожары разбушевались в Турции. Огонь охватил огромные территории недалеко от популярных морских курортов. Пожары уже раскинулись на сотни гектаров вдоль побережья Эгейского моря.

Пламя вспыхнуло сразу в четырех регионах страны, в том числе недалеко от пляжного курорта Бодрум, а также в Измире - самом западном городе Турции, привлекающем сотни тысяч иностранных гостей в год.

В настоящее время к тушению пожаров привлечены порядка полутора тысяч человек. 24 вертолета, 280 автоцистерн и 35 бульдозеров ликвидируют огонь и стараются взять под контроль очаги возгорания, передает сайт телеканала «Звезда».

От пожаров уже пострадали и местные жители. Так деревенское население в районе Мугла пришлось эвакуировали. Огонь полностью разрушил их дома и хозяйства.

Причина лесных возгораний пока неизвестна. Однако отмечается, что 95% пожаров в Турции вызваны действиями людей, передает телеканал «360».

Популярным курортам Турции угрожают лесные пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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