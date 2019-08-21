Власти США отказали в визе девушке Бориса Джонсона

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-21T13:41:09+03:00

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Власти Соединенных Штатов отказали в визе девушке нового премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс, которая ранее совершила поездку непризнанное государство Сомалиленд.

Как сообщает британская газета Daily Mail, бывшая директор по связям с общественностью в Консервативной партии Британии планировала отправиться в Соединённые Штаты в ближайшие дни с целью провести несколько встреч в рамках работы благотворительной природоохранной организацию Oceana, однако американские власти заблокировали ее запрос в выдаче визы.

Как сообщает издание, система могла дать отказ автоматически из-за истории поездок Саймондс, которая в прошлом году посетила с гуманитарными целями Сомалиленд – государство непризнанное в Соединенных Штатах.

«Мы надеемся на то, что этот вопрос можно решить в срок, чтобы мисс Саймондс смогла поехать в США, как было запланировано», - передает Daily Mail слова британского дипломатического источника, который сообщил, что проблему решает МИД Великобритании.

Стоит отметить, что Соединённое Королевство - одно из немногих государств, имеющих дипотношения с Сомалилендом, тем не менее британские власти предостерегают жителей посещать непризнанное государство.

ИСТОЧНИК KP.RU