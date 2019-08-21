2019-08-21T14:51:55+03:00
Спорт

34-летний Роналду может завершить футбольную карьеру уже в следующем году

В интервью португальскому телеканалу звезда футбола рассказал о планах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча"Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча"Фото: REUTERS
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В интервью португальскому телеканалу звезда футбола рассказал о планах

В 2018 году один из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду подписал контракт с «Ювентусом». На тот момент португальцу было уже 33 года. В футболе этот возраст называют «возраст доигрывания», когда спортсмены уходят с позиций лидеров или переходят в менее успешные команды. Но ситуация с Роналду – исключение. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

В интервью журналистам португальского телеканала TVI футболист рассказал, что возможно он завершит спортивную карьеру уже в следующем году.

Однако, его контракт с «Ювентусом» рассчитан на четыре года. Роналду добавил, что это не конкретный план, в вероятность. Также он не исключил возможность того, что будет играть в футбол до 41 года, еще семь лет.

Без работы самый известный футболист мира даже после завершения карьеры не останется. В сети недавно обсуждали очередной рекламный ролик с участием Роналду, где ему пришлось исполнить странный азиатский танец. Заработок футболиста позволил в этом году ему купить самый дорогой автомобиль в мире за 11 миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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