Криштиану Роналду купил себе самый дорогой автомобиль в мире

Лучший футболист мира последнего десятилетия Криштиану Роналду купил для себя новый авто. Новинка в автопарке португальского футболиста - это автомобиль марки Bugatti — La Voiture Noire. Расцветка - черная. Цена этой машины по некоторым данным составляет 11 миллионов евро - то есть треть годовой зарплаты Роналду в туринском "Ювентусе".

Как пишет La Stampa, сесть за руль машины Криштиану сможет только лишь через два года. Все это время будет проводиться отладка авто под Роналду. "Бугатти" представила эту модель совсем недавно - на автосалоне в Женеве, который прошел в марте. Авто способен развивать скорость до 420 километров в час, а мощность мотора - 1500 тысячи лшадиных сл.

Отметим, что годовой доход Роналду со всеми бонусами - 108 миллионов евро, согласно пследнему рейтингу Forbes. В состав туринского "Ювентуса" португальский футболист перешел летом 2018 года после девяти лет в мадридском "Реалу". По данным СМИ, годовой оклад Криштиану в итальянском топ-клубе составляет 30 миллионов евро в год.