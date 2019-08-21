Самый известный в США аферист с экопродуктами покончил с собой в тюрьме
С 2010 года в магазинах США появились кукуруза и зерно от нового производителя. Рэнди Констант делал акцент на том, что его продукция экологический чистая. Даже предоставлял соответствующие документы. Правда, как потом выяснилось, сертификаты были липовые. Растения фермер обрабатывал пестицидами и химикатами.
В США покупатели большое внимание уделяют экологической безопасности продуктов. Потому дела у Рэнди шли хорошо. Так было вплоть до 2017 году. Обман вскрылся и фермера назвали крупнейшим эко-аферистом страны и приговорили к тюремному заключению. В камеру он сел 16 августа.
Суд штата Айова приговорил 60-летнего Рэнди Константа к 122 месяцам тюремного заключения, сообщает Associated Press. Освобождения он не дождался и покончил с собой.
Ученые предупреждают об опасности пестицидов, особенно для женщин. Опасные вещества, попадая в организм с пищей, могут стать препятствием для наступления беременности. Особенно часто пестициды находят в шпинате и клубнике.
ИСТОЧНИК KP.RU