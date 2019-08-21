2019-08-21T15:08:12+03:00
Общество

Самый известный в США аферист с экопродуктами покончил с собой в тюрьме

Рэнди Констант шесть лет поставлял на рынки «экологически чистые продукты» с пестицидами
Юлия САЛЬНИКОВА
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С 2010 года в магазинах США появились кукуруза и зерно от нового производителя. Рэнди Констант делал акцент на том, что его продукция экологический чистая. Даже предоставлял соответствующие документы. Правда, как потом выяснилось, сертификаты были липовые. Растения фермер обрабатывал пестицидами и химикатами.

В США покупатели большое внимание уделяют экологической безопасности продуктов. Потому дела у Рэнди шли хорошо. Так было вплоть до 2017 году. Обман вскрылся и фермера назвали крупнейшим эко-аферистом страны и приговорили к тюремному заключению. В камеру он сел 16 августа.

Суд штата Айова приговорил 60-летнего Рэнди Константа к 122 месяцам тюремного заключения, сообщает Associated Press. Освобождения он не дождался и покончил с собой.

Ученые предупреждают об опасности пестицидов, особенно для женщин. Опасные вещества, попадая в организм с пищей, могут стать препятствием для наступления беременности. Особенно часто пестициды находят в шпинате и клубнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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