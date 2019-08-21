В Китае зафиксирован случай заражения человека «птичьим гриппом» H5N6

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-21T16:08:16+03:00

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В Пекине опасаются очередной волны эпидемии «птичьего гриппа». Напомним опасный вирус с 2002 по 2005 стал распространяться в странах Азии сначала в фермеских хозяйствах. Потом появились первые заболевшие среди людей. В 2004 году в Индонезии от этого опасного заболевания погибли восемь человек, в Тайланде четыре человека. В том же году медики узнали, что вирус передается не только от птицы к человеку, но и от человека к человеку. В 2005 году «птичий грипп» добрался до России.

В Пекине на минувшей неделе 17 августа подтвердили диагноз женщины, которая попала в больницу еще 11 числа этого месяца. У нее обнаружен вирус штамма H5N6.

Центр по контролю и профилактике заболеваний столицы КНР сообщает, что симптомы у нее появились еще 6 августа. Пациентка находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.

Близкие женщины рассказали, что в Пекин она приехала три месяца назад и у нее был контакт с домашней курицей. Власти Китая призвали население не трогать птиц. С 2014 года в стране заболели «птичьим гриппом» 24 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU