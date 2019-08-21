Ученые: возникновение психических расстройств связано с ухудшением экологии

СЕГОДНЯ 17:24 2019-08-21T17:24:06+03:00

Плохая экология, а в частности загрязненный воздух, не только негативно сказывается на общем здоровье людей, но и провоцирует развитие проблем с психикой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Результаты соответствующего исследования были получены уже после поправок на возраст, пол, уровень дохода и другие обстоятельства жизни респондентов

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Плохая экология, а в частности загрязненный воздух, не только негативно сказывается на общем здоровье людей, но и провоцирует развитие проблем с психикой – такие данные получили американские и датские ученые.

Медики из Чикагского университета совместно с коллегами из Дании решили изучить связь между возникновением психических и неврологических расстройств и загрязнением окружающей среды. Специалисты провели масштабное исследование, воспользовавшись данными более 150 миллионов человек. Ученые соотносили качестве воздуха, воды и земли с уровнем распространенности нескольких ключевых психических заболеваний в различных районах США и Дании, от экологически благополучных до тех, что находятся на грани крупного экологического загрязнения.

"Мы сопоставили данные о здоровье людей с информацией о чистоте воздуха в районах их проживания. Данные об экологии были предоставлены Агентством по охране окружающей среды США. Затем такое же исследование было проведено на основе данных о ментальном состоянии жителей Дании" – приводит журнал PLoS Biology слова одного из авторов исследования Андрея Ржецкого из Чикагского университета.

В результате выяснилось, что жители районов США на 27% больше подвержены риску возникновения биполярного расстройства. Риск расстройства личности, согласно исследованию, повышался на 19% из-за загрязнения земли.

Более явной зависимость человеческой психики от экологии наблюдалась в Дании. Там в районах с грязным воздухом большое депрессивное расстройство встречалось на 50 % чаще, шизофрения – на 148 %, расстройство личности – на 162 %.

ИСТОЧНИК KP.RU