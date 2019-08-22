Макрон заявил об уместности перспективы возвращения России в «большую восьмерку»

СЕГОДНЯ 01:58 2019-08-22T01:58:36+03:00

Президент Франции назвал условия, при которых это стало бы возможным

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Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с журналистами в среду заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы уместным в перспективе. Он также назвал предпосылки для этого.

- Необходимой предпосылкой для возвращения России является нахождение решения по урегулированию кризиса на Украине на основе минских соглашений, - цитирует президента Франции Agence France-Presse.

Однако торопиться с этим, по мнению Макрона, не стоит.

- Я думаю, сказать, что Москва могла бы вернуться уже завтра без каких-либо условий, значило бы проявить слабость со стороны Группы семи. Это было бы стратегической ошибкой, - добавил французский лидер.

Сайт kp.ru писал ранее о том, что президент США Дональд Трамп и Эммануэль Макрон по телефону обсудили возвращение России в саммит G7 в 2020 году. По их мнению, это имело бы смысл.

ИСТОЧНИК KP.RU