Макрон заявил об уместности перспективы возвращения России в «большую восьмерку»
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с журналистами в среду заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы уместным в перспективе. Он также назвал предпосылки для этого.
- Необходимой предпосылкой для возвращения России является нахождение решения по урегулированию кризиса на Украине на основе минских соглашений, - цитирует президента Франции Agence France-Presse.
Однако торопиться с этим, по мнению Макрона, не стоит.
- Я думаю, сказать, что Москва могла бы вернуться уже завтра без каких-либо условий, значило бы проявить слабость со стороны Группы семи. Это было бы стратегической ошибкой, - добавил французский лидер.
Сайт kp.ru писал ранее о том, что президент США Дональд Трамп и Эммануэль Макрон по телефону обсудили возвращение России в саммит G7 в 2020 году. По их мнению, это имело бы смысл.
ИСТОЧНИК KP.RU