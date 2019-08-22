Эксперты назвали самые популярные треки среди российских регионов

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-22T07:24:07+03:00

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Популярный сервис Яндекс.Музыка запустил локальные плейлисты для крупнейших городов России. Их сформировали, исходя из самых популярных треков лета 2019 года. В списке «по интересам» содержится 50 треков, которые чаще всего слушали жители мегаполисов. Причем для каждого города свой, уникальный дизайн плейлиста. К примеру, основой фирменного стиля для московского списка песен стали красный кирпич и торф, Челябинска - нагретая железная руда, Уфы - мех куницы, а Новосибирска - шишки и лесные ягоды.

Самым популярным треком лета в городах-миллионниках стал хит 17-летней американской певицы Billie Eilish «Bad guy». Эта же композиция возглавила плейлисты Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы и Челябинска.

Лидером по прослушиванию в Тюмени, Краснодаре, Воронеже, Красноярске и Омске стал трек «Грустный дэнс» Artik & Asti и Артема Качера.

Артур Пирожков с песней «Зацепила» зацепил сердца жителей Волгограда и Саратова. Под песню «Life» — в кайф» певицы Zivert все лето зажигали жители Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Жителей Самары больше остальных волновали дела сердечные и проблема токсичных отношений в треке «Девочка-война» рэп-дуэта HammAli & Navai.

А вот плейлисте Москвы - сексуальная «Жара» Елены Темниковой, а в Санкт-Петербурге — «Падать в грязь» Монеточки.

И, конечно же, в списке любимых песен замечены рок-композиции на все времена: «Numb» Linkin Park, «Believer» Imagine Dragons, «Выхода нет» группы Сплин и «Лесник» Короля и Шута.

Найти «городские петлисты» можно, перейдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU