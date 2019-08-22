2019-08-22T11:13:00+03:00
Политика

"Негодная политика": Пушков прокомментировал условия возврата России в G8

Сенатор также назвал комичным желание Зеленского диктовать Москве условия по возвращению к "восьмерки"
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сенатор Алексей ПушковСенатор Алексей ПушковФото: REUTERS
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Попытки лидеров G7 выставить Москве условия для возвращения в G8 является плохой политикой, а желание президента Украины Владимира Зеленского диктовать условия – политика комичная. Соответствующие заявление сделал сенатор Алексей Пушков.

«Когда условия для участия России в G8 выставляют лидеры «cемерки», это негодная политика. Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 никакого отношения, это комичная политика. Его кто-то уполномочил говорить от имени G7?», - написал Пушков в Twitter.

Сенатор также призвал лидера незалежной «понять подлинный вес Украины в мировых делах».

Ранее в МИД России призвали представить список четко сформированных предложений по вопросу возвращения к формату «Большой восьмерки», а также обсуждать данную тему не в «публично-развлекательной», а в «профессиональном ключе».

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон договорились обсудить вопрос возвращения России в G8 на первой сессии G7 в Биаррице с 24 по 26 августа. Однако лидер Франции отметил, что главным условием остаётся вопрос с Украиной. В свою очередь, Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вернуть Крым, чтобы попасть в «восьмерку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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