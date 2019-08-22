Зеленский предложил Путину вернуть Крым, чтобы попасть в «большую восьмерку»

СЕГОДНЯ 04:35 2019-08-22T04:35:59+03:00

Президент Украины также сказал, что поспособствовать этому может освобождение граждан незалежной из тюрем и СИЗО РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети опубликовал пост с заявлением, что Россия вновь может стать членом G8 только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Украинский лидер также предложил РФ освободить граждан своей страны, которые находятся в российских тюрьмах и СИЗО. Он считает, что именно эти все условиях станут настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии. При этом, Украина в состав «большой восьмерки» и «большой двадцатки» не входит.

Напомним, что о возвращении России в G8 заговорили американский и французский лидеры. Как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп со своим коллегой президентом Франции Эммануэлем Макроном по телефону обсудили возможность превратить G7 обратно в G8, вернув в состав «большой восьмерки» Россию. Позже Макрон назвал условия, при которых это стало бы возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU