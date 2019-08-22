Похоронщик-нелегал заработал 13 миллионов за три месяца

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-22T12:41:52+03:00

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Москвич за три месяца стал миллионером. Если бы его незаконный бизнес не прикрыли полицейские, то сотрудник московского морга к концу 2018 года смог бы претендовать на попадание в список самых богатых людей Москвы, это точно. Занимался мужчина всем, что попадает в категорию «ритуальные услуги». Клиентов искать не приходилось – сам работал в морге. Вот только на оказание этих услуг у него не было разрешения. Потому клиента он показывали «липовые» документы.

- С апреля по июнь 2018 года, согласно изъятым черновым записям, доход, превысил 13 миллионов рублей, - прокомментировала задержание ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В «фирме» похоронщиков-нелегалов было несколько человек. Коллег основателя компании устанавливают. Мужчина находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено дело о «незаконном предпринимательстве».

Ритуальный бизнес в России ведут зачастую на грани закона. Так в Уфе агенты похоронных фирм приезжают раньше "скорой", а в Екатеринбурге с похожим делом разберется Генпрокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU