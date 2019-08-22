2019-08-22T14:32:42+03:00
Политика

Кличко забанили в Инстаграме

Мэр Киева заявил, что его недоброжелатели совершили «неуклюжую попытку» закрыть один из популярных каналов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Виталий Кличко. Фото: сайт мэра КиеваВиталий Кличко. Фото: сайт мэра Киева
Изменить размер текста:

Мэр Киева и глава городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил, что его страница в Instagram была заблокирована после массовой атаки интернет-«троллей».

«Сегодня утром мою официальную страницу в Instagram заблокировали. Причиной стала массированная атака так называемых интернет-"троллей"», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Кличко, такая атака была «неуклюжей попыткой» недоброжелателей закрыть один из популярных каналов», через который столичный мэр общается с жителями Киева и Украины.

«И, видно, не всем это нравится!» — воскликнул киевский градоначальник.

Напомним, накануне Кличко дал показания по уголовному делу, возбужденному после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что его пытались подкупить. Мэр Киева также был допрошен в Государственном бюро расследований Украины в качестве свидетеля по уголовному делу о возможных махинациях с арендой земли в украинской столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ребенок, сидевший за смартфоном по 10 часов в сутки, заработал косоглазие
Тренера Олимпийской чемпионки Тары Липински пожизненно отстранили от работы за домогательства
Джонсон заверил Зеленского, что не поддержит идею возвращения России в G7
Спикер парламента Новой Зеландии понянчился с ребенком гей-пары во время дебатов
Политолог объяснил, почему стоит ждать окончания антироссийских санкциях
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Главы МИД России и Индии встретятся в Москве 27 августа
Эксперты составили ТОП-10 стран-импортеров легковых машин в Россию
Премьер Польши: "Нам нужна новая долгосрочная база НАТО"
Россия и Китай запросили спецбрифинг СБ ООН из-за планов Вашингтона по ракетам в Азии
В Госдуме поддержали введение киберспортивных дисциплин в школах
В России впервые за 100 лет пройдет Олимпиада шеф-поваров
Депутаты Косова проголосовали за роспуск парламента
Российские мужчины расточительнее женщин на отдыхе
МИД Украины анонсировал встречу Зеленского и Трампа в Варшаве
По требованию Роскомнадзора Twitter удалил оскорбительное изображение флага России
Официальный курс евро на 23 августа 2019 опустился до 72,8 рублей
Российские летчики могут получить компактные автоматы
Бельгийские националисты предложили Трампу купить Валлонию за 1 евро
Туск позвонит Зеленскому перед первой сессией G7
Россия внесла огромный вклад в ликвидацию эпидемии Эбола в Гвинее
ВЦИОМ: Большинство россиян гордятся символами страны
Француз выиграл в лотерею джек-пот на 4 миллиона евро
Facebook удалил свыше 200 страниц, "манипулирующих" жителями Мьянмы
Ученые рассказали, что происходит с организмом человека, отказавшегося от курения