Кличко забанили в Инстаграме

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-22T14:32:42+03:00

Мэр Киева заявил, что его недоброжелатели совершили «неуклюжую попытку» закрыть один из популярных каналов

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Мэр Киева и глава городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил, что его страница в Instagram была заблокирована после массовой атаки интернет-«троллей».

«Сегодня утром мою официальную страницу в Instagram заблокировали. Причиной стала массированная атака так называемых интернет-"троллей"», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Кличко, такая атака была «неуклюжей попыткой» недоброжелателей закрыть один из популярных каналов», через который столичный мэр общается с жителями Киева и Украины.

«И, видно, не всем это нравится!» — воскликнул киевский градоначальник.

Напомним, накануне Кличко дал показания по уголовному делу, возбужденному после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что его пытались подкупить. Мэр Киева также был допрошен в Государственном бюро расследований Украины в качестве свидетеля по уголовному делу о возможных махинациях с арендой земли в украинской столице.

ИСТОЧНИК KP.RU