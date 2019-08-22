Кличко забанили в Инстаграме
Мэр Киева и глава городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил, что его страница в Instagram была заблокирована после массовой атаки интернет-«троллей».
«Сегодня утром мою официальную страницу в Instagram заблокировали. Причиной стала массированная атака так называемых интернет-"троллей"», — написал он на своей странице в Facebook.
По словам Кличко, такая атака была «неуклюжей попыткой» недоброжелателей закрыть один из популярных каналов», через который столичный мэр общается с жителями Киева и Украины.
«И, видно, не всем это нравится!» — воскликнул киевский градоначальник.
Напомним, накануне Кличко дал показания по уголовному делу, возбужденному после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что его пытались подкупить. Мэр Киева также был допрошен в Государственном бюро расследований Украины в качестве свидетеля по уголовному делу о возможных махинациях с арендой земли в украинской столице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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